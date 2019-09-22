Ночью в центре Минска произошла крупная авария

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня глубокой ночью в центре белорусской столицы.

По информации телеграм-канала NEXTA, авария произошла на пересечении улицы Ленина и проспекта Независимости (возле ГУМа). В результате столкновения повреждения получили три авто: два такси (службы «Яндекс» и «Лайм»), а также обычная «Мазда 323».

Как отмечается, один из автомобилей оказался на тротуаре рядом с подземным переходом. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые с помощью специнструмента деблокировали пострадавших.