Вышел новый туристический путеводитель «Минск и окрестности»

Издательство «РенессансПаблишинг» выпустило новый туристический путеводитель «Минск и окрестности».

Издание включает в себя все знаковые места и достопримечательности Минска и его окрестностей. Используя этот справочник, туристы могут самостоятельно планировать маршруты и экскурсии по наиболее интересным локациям.

Интересные описания и факты сопровождаются большими яркими фотографиями, а четкая структура и форма подачи сведений значительно упрощает их восприятие. Издание выпущено на двух языках — русском и английском.

Путеводитель также содержит сведения о культурно-развлекательных объектах, расположенные поблизости с описываемыми достопримечательностями: музеях, галереях, концертных залах, театрах, ресторанах, гостиницах, салонах красоты, магазинах, клубах и прочих места.

Каждый раздел, объединяющий ёмкий рассказ о туристической локации и рекомендуемые для посещения развлекательные места, завершается детализированной картой, где наглядно отмечено местонахождение каждого объекта.

Главная особенность путеводителя «Минск и окрестности» — наличие 80 купонов с бонусами и скидками на еду, такси, покупки и развлечения, а также бесплатным входом в некоторые клубы. Заведения, предоставляющие скидки по купонам, в гиде отмечены специальным значком внизу страницы.

Кроме того, в путеводителе содержится полезная информация о визовом режиме, порядке пребывания иностранных туристов, платных дорогах.