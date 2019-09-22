Ольга Говорцова пробилась в основную сетку турнира в Ташкенте

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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (212-й номер мирового рейтинга) успешно преодолела квалификацию и вышла в основную сетку турнира в Ташкенте.

В первом раунде квалификации Говорцова обыграла Далилу Якупович (151) из Словении — 6:1, 6:0, а во втором — Жаклин Кристиан (214) из Румынии — 6:4, 4:6, 6:1.

В стартовом раунде основной сетки Ольга Говорцова встретится с Татьяной Мариа (86) из Германии, имеющей 6-й номер «посева».

В парном разряде сыграют две белоруски. Ольга Говорцова объединилась с россиянкой Валерией Савиных, а Лидия Морозова — с Ириной-Камелией Бегу из Румынии.

Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет 250 тысяч долларов.
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Тэги: теннис Персона: Ольга Говорцова Лидия Морозова Ирина-Камелия Бегу Жаклин Кристиан Далила Якупович Татьяна Мария Валерия Савиных Город: Ташкент

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