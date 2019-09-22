БСДП (Грамада) выдвинула 50 кандидатов в депутаты

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Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Внеочередной съезд партии прошел 22 сентября в Минске.

Социал-демократы выдвинули 13 кандидатов в Минске, 10 — в Брестской области, по 9 — в Минской и Могилевской областях, 5 — в Гродненской, 3 — в Витебской, 1 — в Гомельской.

«Мы ставили целью выдвижение 110 кандидатов, но когда начали проводить переговоры, многие отказались по разным причинам. Около половины кандидатов участвовали в предыдущих парламентских выборах», — сообщил БелаПАН председатель партии Игорь Борисов.

На парламентских выборах 2016 года БСДП (Грамада) зарегистрировала 27 кандидатов.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: БСДП (Грамада) выборы в парламент-2019 Персона: Игорь Борисов

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