БСДП (Грамада) выдвинула 50 кандидатов в депутаты

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Внеочередной съезд партии прошел 22 сентября в Минске.

Социал-демократы выдвинули 13 кандидатов в Минске, 10 — в Брестской области, по 9 — в Минской и Могилевской областях, 5 — в Гродненской, 3 — в Витебской, 1 — в Гомельской.

«Мы ставили целью выдвижение 110 кандидатов, но когда начали проводить переговоры, многие отказались по разным причинам. Около половины кандидатов участвовали в предыдущих парламентских выборах», — сообщил БелаПАН председатель партии Игорь Борисов.

На парламентских выборах 2016 года БСДП (Грамада) зарегистрировала 27 кандидатов.