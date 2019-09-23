Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления
В понедельник Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе северных широт.
Ожидается переменная облачность. Дождей не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется до +9..+15°C.
В столице переменная облачность. Без дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +2..+4°C;
- днем +10..+12°C;
- вечером +5..+7°C.