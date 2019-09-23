Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления

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В понедельник Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе северных широт.

Ожидается переменная облачность. Дождей не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется до +9..+15°C.

В столице переменная облачность. Без дождя. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +2..+4°C;
  • днем +10..+12°C;
  • вечером +5..+7°C.
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Тэги: погода

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