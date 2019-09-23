Умер первый немецкий космонавт

В возрасте 82-х лет ушел из жизни первый и единственный космонавт из бывшей ГДР Зигмунд Йен.

Фото с сайта zeit.de

Как отметили в Немецком центре аэрокосмических исследований, немецкая космонавтика потеряла «признанного во всем мире космонавта, ученого и инженера».

Центр назвал его «строителем мостов между Востоком и Западом в духе мирного использования космоса», пишет DW .

Родившийся 13 февраля 1937 года Йен служил в ВВС ГДР. Во второй половине 60-х учился в Военно-воздушной академии имени Гагарина в СССР. В 76-м был отобран для подготовки к космическому полету в рамках советской программы «Интеркосмос».

26 августа 1978 года с космодрома «Байконур» был запущен пилотируемый космический корабль «Союз-31» с советским летчиком-космонавтом Валерием Быковским и Зигмундом Йеном. Он доставил немецкого космонавта на советскую орбитальную научную станцию «Салют-6».

В общей сложности полет Йена продолжался 7 дней 20 часов и 49 минут. Он совершил 124 витка на борту научной станции и вернулся на Землю 3 сентября 78-го на корабле «Союз-29».

После воссоединения Германии Зигмунд Йен сотрудничал с Немецким центром аэрокосмических исследований и Европейским космическим агентством.