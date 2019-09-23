Власть помогает собирать подписи за своих кандидатов

Наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» заявили об использовании административного ресурса при сборе подписей за выдвижение провластных кандидатов.

Фото Руслана Равяки / Intex-Press

Как отмечается в отчете за минувшую неделю (с 16 по 22 сентября), опубликованном на правозащитном сайте spring96.org, это происходит путем «сбора подписей администрациями предприятий на рабочем месте и в рабочее время, включением подчиненных в состав инициативных групп по выдвижению кандидатов».

Наблюдатели говорят, что «граждане боятся называть свои фамилии при предоставлении такой информации под страхом негативных последствий».

По данным ЦИК, отмечается в отчете, всего в Беларуси зарегистрировано 487 инициативных групп из 503, подававших документы на регистрацию в областные избирательные комиссии (ОИК).

Таким образом, подчеркивают наблюдатели, количество отказов в регистрации инициативных групп составило 14 случаев, что является наименьшим показателем за период проведения парламентских выборов с 2008 по 2016 год.

В отчете также говорится, что зарегистрированные инициативные группы приступили к сбору подписей, что сделало избирательную кампанию более заметной для граждан, но СМИ, как и прежде, неактивно освещают текущую избирательную кампанию.

За минувшую неделю наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» отметили случаи вынесения предупреждений ОИК о нарушении требований избирательного законодательства в ходе сбора подписей лицам, которые выдвигаются в качестве кандидатов, и их инициативным группам.

«В основном данные предупреждения касаются использования агитации при проведении пикетирования по сбору подписей (использование лозунгов, положений предвыборных программ). При этом наблюдателями отмечается выборочный подход ОИК при вынесении таких предупреждений — все предупреждения вынесены исключительно представителям оппозиции, а подобные нарушения со стороны провластных кандидатур остаются без внимания ОИК», — говорится в отчете.

Наблюдение за ходом парламентских выборов в Беларуси проводят Белорусский Хельсинкский комитет и закрытый властями правозащитный центр «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Парламентские выборы пройдут в Беларуси 17 ноября.