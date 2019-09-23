Крупную партию опасного психотропа и гашиша нашли у жителя Витебска

19 сентября сотрудники милиции задержали неработающего жителя Витебска 1991 года рождения. В его автомобиле обнаружили свертки с опасным психотропным веществом и гашишем, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Свертки с наркотическими веществами находились в нише водительской двери. Экспертиза установила, что в одном из свертков находилось 8,53 грамма пара-метилэфедрона — особо опасного психотропа. В другом свертке обнаружено 60 граммов тщательно расфасованного гашиша.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Сотрудники милиции проверяют причастность мужчины к распространению наркотиков на территории Витебска и области.