«Евроторг» планирует привлечь 5 млрд рублей на рынке России

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30 сентября крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси «Евроторг» намерен разместить дополнительный выпуск облигаций на рынке РФ, сообщает БелаПАН.

Компания «Ритейл Бел Финанс», дочерняя структура «Евроторга» в России, сообщила, что посредством размещения дополнительного выпуска облигаций компания намерена привлечь в России 5 млрд российских рублей. Срок размещения облигаций — 10 лет.

26 сентября через свою дочернюю структуру ритейлер приступает к сбору заявок инвесторов для размещения облигаций.

В 2018 году «Евроторг» уже несколько раз привлекал заимствования на российском рынке. Так, в августе компания подписала договор о привлечении синдицированного кредита на 3,5 млрд российских рублей.

Генеральный директор компании Андрей Зубков отмечал, что данная сделка — важный шаг в диверсификации источников финансирования и оптимизации долгового профиля компании, а привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и позволят увеличить срочность долгового портфеля.

В июле ритейлер привлек на российском рынке путем размещения облигаций также 5 млрд рублей под 10,95% годовых.
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Тэги: Евроторг Персона: Андрей Зубков

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