Фотофакт. МЧС Беларуси присоединилось к Tetris Challenge

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Сотрудники МЧС Беларуси из Минска и Бреста присоединились к популярному среди экстренных служб разных стран интернет-тренду Tetris Challenge, стартовавшему в начале сентября, сообщает МЧС Беларуси. 

Суть челленджа в том, что спасатели, медики и полицейские аккуратно раскладывают возле служебных автомобилей свое оборудование так, чтобы получился прямоугольник, а затем сами укладываются рядом.

К Tetris Challenge подключились спасатели из пожарного аварийно-спасательного отряда на объектах Минского метрополитена. Для реализации идеи была выбрана служба химической и радиационной защиты. А спасатели из пожарной аварийно-спасательной части № 6 Центрального района столицы показали оснащение группы спасения на водах и автомобиля быстрого реагирования.

Флешмоб начался со снимка, опубликованного полицейскими Цюриха 1 сентября в Facebook. Вид съемки называется ноллинг — метод организации пространства путем упорядочивания разных предметов параллельно и под углом 90 градусов.

В ноябре 2018 года аналогичный прием использовала полицейская служба Новой Зеландии. С середины сентября к челленджу присоединились и другие службы — они публиковали фото под хештегом #tetrischallenge. Свой инвентарь в разобранном виде показали полицейские, пожарные, военные и сотрудники скорой помощи.

 

 

Фотои видео МЧС Беларуси
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Тэги: МЧС Tetris Challenge

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