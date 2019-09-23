В Африке обнаружили новую супербактерию, которую ничего не берет

Биологи обнаружили в республике Конго опасный вариант нетифоидной сальмонеллы, который обладает особенной устойчивостью к антибиотикам. В частности, эта бактерия оказалась нечувствительна к цефтриаксону.

Большинство инфекций сальмонеллы приводят к симптомам, связанным с пищевым отравлением. Хотя неприятные симптомы не являются опасными для жизни в подавляющем большинстве случаев. Но в странах Африки к югу от Сахары сальмонеллы могут вызывать инфекции крови, сообщает sciencedaily.com .

Сандра ван Пейвелде из института Тропической Медицины в Антверпене и ее коллеги взяли образцы сальмонелл Typhimurium у пациентов в трех разных городах республики Конго. В 51 образце ученые обнаружили бактерии со множественной лекарственной устойчивостью, причем устойчивостью к антибиотикам второй линии.

Профессор Гордон Дуган из Кембриджского университета сказал: «Подобные исследования уникальны, поскольку мы прокладываем мост между наиболее важными проблемами здравоохранения, наблюдаемыми в больницах по всему миру, с помощью глубоких биологических исследований, для которых мы применяем самые современные технологии. Такое сотрудничество является ключевым и будет иметь важное значение в будущем».