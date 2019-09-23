«БПС-Сбербанк» начал проводить расчеты в десяти новых валютах

/ Бизнес-новости
Просмотров: 14

«БПС-Сбербанк» предоставил возможность своим клиентам проводить расчеты в десяти новых валютах, что позволит экономить деньги и время на переводах.

Белорусы могут открыть счета в гонконгских долларах, турецких лирах, хорватских кунах, венгерских форинтах, сербских динарах, сингапурских долларах и кронах — шведских, норвежских, датских и чешских.

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого «БПС-Сбербанк» открывает счет в банке другой страны. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БПС-Сбербанк валюты

Другие материалы на эту тему:

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

За полгода белорусы взяли полтысячи льготных кредитов на Geely

Гостиницы возле цирка не будет. Будет офисный центр

Гостиницы возле цирка не будет. Будет офисный центр

Под 1,9% годовых. «БПС-Сбербанк» дает кредиты на белорусские Geely

Под 1,9% годовых. «БПС-Сбербанк» дает кредиты на белорусские Geely

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты

Три станции минского метро перешли на турникеты бесконтактной оплаты