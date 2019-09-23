«БПС-Сбербанк» начал проводить расчеты в десяти новых валютах

«БПС-Сбербанк» предоставил возможность своим клиентам проводить расчеты в десяти новых валютах, что позволит экономить деньги и время на переводах.

Белорусы могут открыть счета в гонконгских долларах, турецких лирах, хорватских кунах, венгерских форинтах, сербских динарах, сингапурских долларах и кронах — шведских, норвежских, датских и чешских.

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого «БПС-Сбербанк» открывает счет в банке другой страны. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.