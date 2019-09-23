Британия возвращает домой 155 тысяч туристов из-за банкротства Thomas Cook
Власти Британии начали операцию под названием «Маттерхорн», которую называют крупнейшей в мирное время репатриацией граждан стоимостью примерно 100 млн фунтов стерлингов.
Крах туроператора коснулся примерно 600 тысяч туристов, которые отдыхали в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британцев, передает
Сегодня около 16 тысяч отдыхающих должны были вернуться. Власти надеются доставить по крайней мере 14 тысяч из них домой на чартерных рейсах. Первые туристы уже прибыли в Британию из Хорватии.
У Thomas Cook было 800 тысяч заказанных поездок. Теперь все они отменены, и клиенты должны будут добиваться компенсации через государственную схему Atol или через страховые компании.