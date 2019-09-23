Британия возвращает домой 155 тысяч туристов из-за банкротства Thomas Cook

Власти Британии начали операцию под названием «Маттерхорн», которую называют крупнейшей в мирное время репатриацией граждан стоимостью примерно 100 млн фунтов стерлингов.

Крах туроператора коснулся примерно 600 тысяч туристов, которые отдыхали в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британцев, передает Би-би-си .

Сегодня около 16 тысяч отдыхающих должны были вернуться. Власти надеются доставить по крайней мере 14 тысяч из них домой на чартерных рейсах. Первые туристы уже прибыли в Британию из Хорватии.

У Thomas Cook было 800 тысяч заказанных поездок. Теперь все они отменены, и клиенты должны будут добиваться компенсации через государственную схему Atol или через страховые компании.