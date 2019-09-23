Беларусь вдвое увеличит срок пребывания в стране для граждан Евросоюза

Подписание соглашения с Евросоюзом об упрощении визовых процедур позволит его гражданам пребывать в Беларуси 180 вместо 90 дней в году.

Об этом сообщили представители МИД, отвечая 23 сентября на вопросы на странице внешнеполитического ведомства в «Фейсбуке».

«После вступления в силу соглашения стоимость белорусской визы для граждан ЕС будет снижена до 35 евро. Также будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Более того, срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, «планируется дальнейшая работа по упрощению въезда в нашу страну в рамках существующих безвизовых режимов», дополнили в МИД.