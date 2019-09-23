Всемирный банк выделит 90 млн евро займа на модернизацию системы образования Беларуси

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Соглашение о займе между Республикой Беларусь и Международным банком реконструкции и развития утверждено указом президента № 353, который Александр Лукашенко подписал 23 сентября.

Предусматривается, что в 2019-2025 годах будет привлечен дополнительный займ в размере 90 млн евро для финансирования проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», который реализуется с 2016 года в соответствии с аналогичным соглашением, указано в сообщении пресс-службы президента.

Полученные средства будут направлены на проведение реконструкции и капитального ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их оснащение современным оборудованием, совершенствование информационной системы управления в сфере образования.

Планируется отремонтировать не менее 220 школ во всех областях страны. Кроме того, будут реализованы пилотные проекты по созданию в школах условий для предоставления социально-культурных услуг населению в Витебской области, а также по созданию центров инновационного развития в школах Могилевской области.
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Тэги: Беларусь-Всемирный банк займ Минобразования МБРР

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