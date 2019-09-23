Студента из Украины избили в Польше до потери сознания

За информацию о хулиганах обещают 1000 долларов.

/ Мир
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В польском городе Жоры пятеро мужчин жестоко избили 19-летнего прохожего, который сказал, что он из Украины.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в городском парке, сообщает temat.pl.

Украинца избили до бессознательного состояния, выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Полиция официально начала поиск нападавших. Польский Центр мониторинга расизма и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых (около 1000 долларов) за помощь в поимке преступников.
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Тэги: Украина-Польша Город: Жоры