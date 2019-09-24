Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления
Во вторник, 24 сентября, погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Ожидается переменная облачность. Вероятность дождей очень мала. Ветер неустойчивый слабый. Максимально воздух прогреется до +8..+14°C (в юго-западных регионах до +16°C).
В столице переменная облачность. Дождь не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый. В течение суток будет следующая температура воздуха:
- утром 0..+3°C;
- днем +10..+12°C;
- вечером +4..+7°C.