Беларусь накрыла область повышенного атмосферного давления

Во вторник, 24 сентября, погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Вероятность дождей очень мала. Ветер неустойчивый слабый. Максимально воздух прогреется до +8..+14°C (в юго-западных регионах до +16°C).

В столице переменная облачность. Дождь не прогнозируется. Ветер неустойчивый слабый. В течение суток будет следующая температура воздуха: