На вооружение белорусской армии поставят ударные дроны собственного производства

Ударные беспилотные летательные аппараты, разработанные отечественными оборонными предприятиями, подверглись доработке. Об этом заявил глава Госкомвоенпрома Роман Головченко.

Фото из архива пресс-службы президента

В интервью программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» он напомнил, что в октябре прошлого года белорусские оборонщики демонстрировали Александру Лукашенко «определенные наработки в сфере беспилотных летательных аппаратов» и получили от главы государства «инструкции, как развиваться дальше и что нужно дорабатывать».

«По ударным беспилотникам набран неплохой темп, — отметил Головченко. — Мы уже демонстрировали сегмент беспилотников — и, как мы его называем, «летающий РПГ» (аббр. «ручной противотанковый гранатомет» — БелаПАН.), и дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. Сейчас они уже фактически доведены до требуемого состояния. Идет тренировка и подготовка боевых расчетов. Мы сейчас больше изучаем тактику применения — как правильно заходить на цель, как более эффективно поражать ее. То есть, постоянно на полигонах — даже сейчас — происходит боевое слаживание, тренировки расчетов».

Для противодействия вражеским беспилотникам в Беларуси разрабатываются различные системы радиоэлектронного подавления, сообщил глава Госкомвоенпрома. По его словам, предприятие «КБ Радар», которое входит в состав комитета, является «одним из мировых лидеров по радиоэлектронному подавлению и противодействию беспилотникам».

«Системы радиоэлектронного подавления белорусского производства находятся на очень высоком уровне, — подчеркнул Головченко. — Беспилотники — очень большая проблема для многих вооруженных сил и служб безопасности по охране особо важных объектов. Мы адаптируемся под потребности заказчика — от охраны частной жизни (это тоже проблема) до военного применения. Буквально на днях мы завершили испытания системы с уникальными характеристиками для систем такого класса для представительных делегаций из региона Ближнего Востока».

По словам главы Госкомвоенпрома, Вооруженным силам сегодня нужны комплексы, которые бы обеспечивали «и массированное радиоэлектронное подваление средств противника, и нанесение массированных огневых ударов». «Поэтомы мы, понимая угрозы и работая в тесном взаимодействии с Генеральным штабом Беларуси, стараемся обращать внимание на разработку и изготовление систем, которые могут как защитить Беларусь от возбможных агрессивных действий, так и дать в руки оружие сдерживания», — заявил Головченко.