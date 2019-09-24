Головченко: на вооружение белорусской армии поступит уникальная техника

Государственный военно-промышленный комитет планирует в ближайшее время представить линейку отечественных станций спутниковой связи.

Как сообщил 23 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, «это еще один пример использования белорусского спутника связи».

Он отметил, что ранее у Беларуси не было своей технологии, не было своих пунктов. «Сейчас мы заканчиваем их разработку, это будет еще один вклад в копилку укрепления обороноспособности страны», — заметил глава ГВПК.

«Также скоро мы будем передавать в войска очередную партию техники связи, в том числе уникальные системы — машины тропосферной связи, мобильные командные пункты, пункты управления», — добавил Головченко.

Белорусский спутник связи Belintersat-1 был выведен на геостационарную орбиту 15 января 2016 года. Космический аппарат рассчитан на 15 лет эффективной работы. Его лучи охватывают территории стран Европы, Африки и Азии.

Оператором национальной системы спутниковой связи и вещания, в том числе проекта «Белинтерсат» является республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики», которое входит в структуру Госкомвоенпрома.