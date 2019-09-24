Янукович собирается вернуться в Украину

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, который в настоящее время находится в бегах на территории России, собирается приехать на родину.

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Как заявил после заседания в Апелляционном суде Киева (сторона защиты Януковича пытается добиться отмены приговора) его адвокат Виталий Сердюк, экс-президент «находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине».

Представитель защиты рассказал, какие задачи, в том числе, поставлены клиентом. В частности, речь идет об обеспечении привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти (государственного переворота).

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего главу государства к 13 годам лишения свободы: «Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч. 1 ст. 111 в виде 13 лет лишения свободы, по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 в виде 12 лет лишения свободы. А на основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы».

Суд оправдал его по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины: «Обвинение не может базироваться на допущениях», - подчеркивается в приговоре.

По мнению суда, экс-президент не был проинформирован о целях своих соучастников — российских властей — по дальнейшей аннексии Крыма.

Поэтому не установил вину Януковича в нанесении ущерба в сумме 1,08 трлн гривен в результате аннексии полуострова.