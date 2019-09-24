В два раза меньше, чем хочет Лукашенко: эксперты из РФ выдали прогноз роста экономики Беларуси

Рост экономики Беларуси остается слабым. Такой прогноз приводится в экономическом обзоре, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Авторы обзора обращают внимание, что темпы роста белорусской экономики вновь стали замедляться — с 1,3% в январе-июле до 1,1% в январе-августе.

С учетом таких результатов официальный план правительства по темпам экономического роста (на 4%) в 2019 году вряд ли будет выполнен, считают эксперты.

«Диапазон оценок роста ВВП Беларуси на 2019 год смещается вниз и сейчас находится между 1,5% и 2,5%», — полагают аналитики «Сбербанка».

В долгосрочном периоде они ожидают, что рост белорусской экономики будет находиться около своего потенциального уровня — 2%.

«Несмотря на колоссальный запас догоняющего развития, который свойственен многим экономикам с развивающимся рынком, в Беларуси существуют структурные ограничения, не позволяющие в полной мере его реализовать», — подчеркивают аналитики «Сбербанка».

По их мнению, структурных факторов, которые затрудняют ускорение экономики, несколько, в том числе сокращение и старение населения, а также неэффективный госсектор.

В подобных условиях повышается острота вопроса проведения в стране структурных реформ, говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

«Однако есть большие сомнения в желании и готовности (белорусских) властей пойти на столь непопулярные решения. Поэтому в инерционном сценарии для Беларуси мы предполагаем сохранение действующей модели, которая во многом опирается на преференции со стороны основного экономического партнера — Москвы», — пришли к выводу аналитики «Сбербанка».

Напомним, перспективы белорусской экономики обсуждались 19 сентября на совещании с участием главы государства и правительства. Там Александр Лукашенко потребовал обеспечить выполнение всех целевых показателей официального прогноза (в том числе по росту ВВП) на 2019 год.

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой», — предупредил правительство Александр Лукашенко.