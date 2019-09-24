Ермошина: ЦИК прислушается к «разумной критике» со стороны БДИПЧ

/ Выборы
Просмотров: 131

Центральная избирательная комиссия готова прислушиваться к конструктивной критике со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявила журналистам 24 сентября в Минске председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Разумную критику будем принимать к исполнению, на предвзятую критику будем реагировать определенными письмами, возражениями. Это нормальная международная практика», — добавила она.


Власть помогает собирать подписи за своих кандидатов

Ермошина воздержалась от предположений по поводу того, может ли сказаться на оценке парламентских выборов международными структурами потепление, которое наблюдается в отношениях Минска с Брюсселем и Вашингтоном.

«Вы знаете, председатель Центральной комиссии не должен вообще давать оценки подобным явлениям с точки зрения большой международной геополитики», — подчеркнула глава ЦИК.

На вопрос, не ожидает ли она каких-либо провокаций на избирательных участках, Ермошина ответила: «Как это можно ожидать? Провокации не ожидаются — как и сюрпризы».

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 БДИПЧ ОБСЕ Персона: Лидия Ермошина

Другие материалы на эту тему:

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Кто может подкинуть Лукашенко перцу на выборах?

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. #Невыборы: старые лекала и новые кнопкодавы

Анатолий Лебедько. ЕВРОДИАЛОГ. #Невыборы: старые лекала и новые кнопкодавы

Лукашенко хочет, чтобы депутаты были разные, но не нервировали людей

Лукашенко хочет, чтобы депутаты были разные, но не нервировали людей

Лукашенко рассказал, кто должен стать депутатом

Лукашенко рассказал, кто должен стать депутатом