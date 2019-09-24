Октоберфест-2019. Первый инцидент произошел через несколько минут после открытия

Один из самых известных пивных праздников планеты — Октоберфест — набирает обороты в столице Баварии.

Фото с сайта DrunkCow.net носит иллюстративный характер

На таких масштабных фестивалях, разумеется, не обходится без происшествий и инцидентах.

Как пишет rusverlag.de , первая доставка с луга Theresienwiese в больницу была зарегистрирована медслужбой через несколько минут после открытия: официантка получила удар кружкой по лицу.

Кроме этого, уже через десять минут после открытия медики обработали первый «пивной труп» Октоберфеста. «18-летняя англичанка до этого слишком много выпила, а потом получила отравление алкоголем», — заявили в Союзе скорой помощи Айхера (Aicher Ambulanz Union).

На протяжении двух недель будут задействованы около 600 помощников и 50 врачей. Они занимаются не только пьяными, но и другими проблемами со здоровьем, такими как порезы и сердечно-сосудистые проблемы.

Напомним, в прошлом году фестиваль посетили около 6,3 млн человек. Это на 100 тыс. больше, чем было в 2017-м. Гости выпили около 7,5 млн литров пива.

Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.