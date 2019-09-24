Октоберфест-2019. Первый инцидент произошел через несколько минут после открытия
Один из самых известных пивных праздников планеты — Октоберфест — набирает обороты в столице Баварии.
На таких масштабных фестивалях, разумеется, не обходится без происшествий и инцидентах.
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Кроме этого, уже через десять минут после открытия медики обработали первый «пивной труп» Октоберфеста. «18-летняя англичанка до этого слишком много выпила, а потом получила отравление алкоголем», — заявили в Союзе скорой помощи Айхера (Aicher Ambulanz Union).
На протяжении двух недель будут задействованы около 600 помощников и 50 врачей. Они занимаются не только пьяными, но и другими проблемами со здоровьем, такими как порезы и сердечно-сосудистые проблемы.
Напомним, в прошлом году фестиваль посетили около 6,3 млн человек. Это на 100 тыс. больше, чем было в 2017-м. Гости выпили около 7,5 млн литров пива.
Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.