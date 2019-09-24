В Гомеле из окна госпиталя выпал пациент

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Пациент Гомельского областного госпиталя инвалидов войны скончался после того, как выпал из окна четвертого этажа.

52-летний мужчина был доставлен в госпиталь днем 22 сентября бригадой скорой помощи с повторным нарушением мозгового кровообращения

Около часа ночи 24 сентября мужчина выпал из окна четвертого этажа. Оказанная ему экстренная помощь не помогла — мужчина скончался.

Как рассказали в госпитале «Гомельской правде», суицидальных мыслей пациент не высказывал.

Главным управлением здравоохранения Гомельского облисполкома создана специальная комиссия для установления обстоятельств трагедии.
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Тэги: выпал из окна Город: Гомель

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