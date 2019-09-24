Житель Борисова подозревается в распространении порнографии через групповые чаты

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего борисовчанина, подозреваемого в распространении порнографии через групповые чаты (ч. 2 ст. 343 УК РБ), сообщает Следственный комитет Беларуси.

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Следствие установило, что молодой человек с февраля 2018 года по апрель 2019 года опубликовал более 75 порнографических изображений в нескольких групповых чатах популярного мессенджера.

Мужчина работает автослесарем, ранее судим не был.

У парня изъяты мобильный телефон, ноутбук и другая компьютерная техника. К материалам уголовного дела добавлено заключение судебной культурологической экспертизы, согласно которому отправленные им изображения относятся к порнографическим.