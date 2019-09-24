Румас прокомментировал спорные моменты с «Росатомом» по БелАЭС

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и предложил «если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться».

«Главное — мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

В свою очередь, Лихачев рассказал премьеру о своем посещении строящейся АЭС 23 сентября. По сообщению «Росатома», вчера в Островце прошло совещание с участием Лихачева, замминистра энергетики Михаила Михадюка, замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца, посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и других белорусских и российских чиновников.

«Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем — это 97% реализации проекта, — сообщил Лихачев Румасу. — Сегодня мы, в принципе, с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100-процентную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции».

«Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», — сказал глава «Росатома». При этом он подчеркнул: «Безопасность — прежде всего, и никаких компромиссов быть не может».