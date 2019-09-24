Белорусская общественность призывает перезахоронить Кастуся Калиновского в Беларуси

Белорусская общественность обратилась к правительству и Сейму Литовской Республики с открытым письмом с просьбой перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. В настоящий момент в интернете под обращением идет сбор подписей.

«Мы понимаем, что Вы, народ Литвы, также расцениваете Константина Калиновского как своего героя. Мы понимаем и уважаем Ваше стремление к тому, что захоронение Константина Калиновского должно находиться в специальном месте — пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, белорусам. Мы считаем, что нашего национального героя Константина Калиновского стоит похоронить в Беларуси, и просим литовский народ рассмотреть такую возможность», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что белорусский народ переживает сегодня непростое время, когда существует много угроз государственной независимости, и достойное чествование памяти тех, кто отдал свою жизнь за нашу и вашу свободу — ответственность всего поколения.

«Захоронение Константина Калиновского в Беларуси стало бы символом и напоминанием белорусскому народу, как надо любить свою Родину, свой народ, и как нужно за них бороться. Торжественные мероприятия чествования памяти повстанцев могли бы сегодня еще больше сплотить наши народы, которые веками мирно и дружно жили в едином мощном государстве», — подчеркивается в обращении.

Оно было подготовлено после того, как стало известно, что в литовском правительстве и парламенте идет обсуждение, как должно происходить перезахоронение Калиновского. Один из рассматриваемых вариантов — перезахоронение в Беларуси.

В данный момент обращение подписали лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, основатель TUT.by Юрий Зиссер, певец Лявон Вольский, депутат Палаты Представителей Елена Анисим, писатель и философ Валентин Акудович, спортсмен Виталий Гурков и многие другие.

На тему перезахоронения Кастуся Калиновского высказывался и белорусский МИД. «Для Беларуси Кастусь Калиновский — крупный исторический деятель. Это совместное наследие», — говорилось в комментарии ведомства.