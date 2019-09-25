В Минске начинается закрытый суд над анархистом Дмитрием Полиенко

Процесс по делу 25-летнего анархиста Дмитрия Полиенко должен начаться сегодня в 10.00 в Мингорсуде. Он пройдет в закрытом режиме, сообщила БелаПАН официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

На каком основании процесс решено сделать закрытым, судья должен объявить перед началом слушаний.

Дмитрий Полиенко преследуется властями уже более трех лет. Первый раз он был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Его обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — за то, что он порвал куртку милиционеру. В октябре 2016 года суд приговорил Полиенко к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. В апреле 2017-го отсрочка была отменена в связи с неоднократным привлечением Полиенко к административной ответственности — активиста поместили в исправительную колонию № 2 Бобруйска. После этого белорусские правозащитники признали Полиенко политзаключенным.

Из колонии он освободился 24 октября 2018 года, но 20 марта 2019-го вновь был задержан — по подозрению в совершении особо злостного хулиганства. По сообщению СК, Полиенко якобы распылил газ из газового баллончика в лицо мужчине, который сделал ему замечание по поводу курения в подъезде. Сообщалось также, что по месту жительства задержанного был проведен обыск.

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), осквернение сооружения и порча имущества (ст. 341) и разжигание социальной вражды (ч. 1 ст. 130).

2 июля стало известно, что уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд. 12 июля его вернули в отдел СК Заводского района Минска для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со ст. 264 Уголовно-процессуального кодекса, сообщила пресс-служба прокуратуры Минска.

Полиенко было предъявлено еще одно обвинение по ст. 341 УК (за граффити в Куропатах), а также обвинение по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) — за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.

Предъявленное в апреле обвинение по ст. 341 УК касалось эпизода с нанесением граффити на здание на улице Охотской в Заводском районе Минска. Уголовное дело СК возбудил 23 января этого года. Помимо Полиенко фигурантами данного дела являются молодежные активисты Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

Все время после задержания Полиенко находится под стражей. По информации правозащитников, в начале сентября активист был помещен в штрафной изолятор, где держал недельную голодовку.

23 сентября семь правозащитных организаций Беларуси выступили с обращением, в котором потребовали от властей открытого судебного разбирательства по делу молодого анархиста. Правозащитники отмечают, что некоторые из предъявленных Полиенко обвинений «являются недопустимым ограничением свободы выражения мнения» и создают опасные формы преследования граждан за публичную критику представителей власти.

В обращении отмечается, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах «каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».

Авторы обращения также напоминают, что по нормам международного правозащитного сообщества нарушение права на справедливое судебное разбирательство при наличии политических мотивов уголовного преследования является основанием для признания таких лиц политическими заключенными.