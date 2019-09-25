Ивонку Трамп обвинили в том, что она не надела нижнее белье на мероприятие в рамках Генассамблеи ООН
Дочь президента США Ивонка Трамп подверглась критики пользователей сети.
Подписчики ее страницы в соцсети обрушились с критикой за образ, в котором она предстала на саммите Concordia, проходящем в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как видно на фото, которое Ивонка разместила на своей странице в
Некоторые подписчикам показалось, что Трамп не надела нижнее белье.
Позже выяснилось, что весь сыр-бор возник из-за бесшовного варианта модели бюстгальтера.