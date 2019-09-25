Ивонку Трамп обвинили в том, что она не надела нижнее белье на мероприятие в рамках Генассамблеи ООН

Дочь президента США Ивонка Трамп подверглась критики пользователей сети.

Фото: Global Look Press / Lev Radin

Подписчики ее страницы в соцсети обрушились с критикой за образ, в котором она предстала на саммите Concordia, проходящем в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как видно на фото, которое Ивонка разместила на своей странице в Instagram , дочь 45-го президента появилась на публике в белой юбке Prada, а также в облегающей голубой рубашке.

Некоторые подписчикам показалось, что Трамп не надела нижнее белье.

Позже выяснилось, что весь сыр-бор возник из-за бесшовного варианта модели бюстгальтера.