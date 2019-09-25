Соболенко обыграла Бертенс и вышла в 1/4 финала турнира в Ухане

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Первая ракетка белорусского тенниса Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) продолжает свое успешное выступление на турнире в китайском Ухане.

Для победы над голландкой Кики Бертенс (8-я ракетка мира) ей понадобилось чуть менее полутора часов. В первом сете Арина легко разобралась с соперницей, а во втором пришлось «помучиться» — 6:1, 7:6.

Следующей соперницей белоруски будет представительница Казахстана Елена Рыбакина (50-я).

 

 
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Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Кики Бертенс Город: Ухань

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