ГАИ выступила с серьезным предупреждением

Госавтоинспекция выступила с серьезным предупреждением для всех участников дорожного движения.

В настоящее время наступил период, когда чаще всего происходят ДТП с участием пешеходов.

Как считают в ГАИ, в основном это связано с «сокращением продолжительности светового дня и ухудшением погодных условий».

«Люди, одевающиеся в холодный сезон преимущественно в одежду темных тонов, в сумерках, в тумане, при дожде и ночью на фоне асфальта становятся практически незаметными для водителей. А недисциплинированное и рискованное поведение некоторых пеших участников движения лишь усугубляет ситуацию», — отметили в дорожной милиции.

ГАИ призвала пешеходов быть предельно внимательными, так как в некоторых случаях авто может не подчиниться действиям водителя (отказ тормозов и пр.).

Вот несколько всем известных, но иногда забытых правил безопасности:

переходите дорогу только по «зебре», убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться;

ходите по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии идите по обочине или по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортному движению;

не забывайте в темное время суток надеть фликер, который должен быть виден водителю, а не закрыт частями одежды.

По информации дорожной милиции, с начала года по собственной неосмотрительности на дорогах страны погибли 67 пешеходов, 179 получили травмы. При этом 88 пешеходов находились в состоянии опьянения.