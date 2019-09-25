В торговом центре «Спектр» в Уручье обвалился подвесной потолок
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Декоративный подвесной потолок частично обвалился в торговом центре «Спектр» на проспекте Независимости в столичном микрорайоне Уручье.
Как
Столичное управление МЧС
В предыдущий раз инцидент с обрушением подвесных потолочных конструкций случился 11 ноября 2018 года в торговом центре «Арена-Сити». Тогда пострадали два человека.
Это происшествие стало основанием для массовых проверок потолочных конструкций в торговых и развлекательных центрах по всей стране. Было проверено порядка тысячи зданий, в 5% из них выявлены разного рода дефекты.