В торговом центре «Спектр» в Уручье обвалился подвесной потолок

Декоративный подвесной потолок частично обвалился в торговом центре «Спектр» на проспекте Независимости в столичном микрорайоне Уручье.

Как сообщает telegram-канал Nexta, по предварительным данным, никто не пострадал. Посетителей торгового центра попросили покинуть здание.

Столичное управление МЧС сообщило , что к ним по поводу ЧП в торговом центре обращений не поступало.

В предыдущий раз инцидент с обрушением подвесных потолочных конструкций случился 11 ноября 2018 года в торговом центре «Арена-Сити». Тогда пострадали два человека.

Это происшествие стало основанием для массовых проверок потолочных конструкций в торговых и развлекательных центрах по всей стране. Было проверено порядка тысячи зданий, в 5% из них выявлены разного рода дефекты.