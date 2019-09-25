Гомельская школьница, обвиняемая в распространении психотропов, раскаялась в суде

25 сентября в суде Советского района Гомеля обвиняемые по уголовному делу о распространении психотропных веществ выступили с последним словом.

Обвиняемые — 17-летняя школьница и ее приятели 18 и 19 лет. В момент совершения преступления, в ноябре 2018-го, им было 16, 17 и 18 лет соответственно.

17-летняя Екатерина в последнем слове заявила, что чистосердечно раскаивается и поддерживает позицию своего адвоката. Защитник просил переквалифицировать ч. 4 ст. 328 УК (незаконный сбыт психотропных веществ в составе организованной группы) на ч. 3 ст. 328 УК. Защитник считает, что в суде не доказано участие несовершеннолетних в составе организованной группы.

О чистосердечном раскаянии заявил и 18-летний Станислав. Он также поддержал позицию своего защитника, который просил исключить из обвинения эпизод «хищение психотропных веществ». При расследовании дела стало известно, что подростки сами пробовали психотропные вещества, которые прятали в «закладках» для потребителей. Следствие и обвинение расценили это как «хищение психотропных веществ». Адвокат и Станислав заявляли, что «куратор» подростков разрешил им воспользоваться частью психотропов, которые остались после фасовки «закладок».

Третий фигурант дела выступит в суде с последним словом 2 октября. В этот же день планируется огласить приговор в отношении молодых людей.

Мать Екатерины, которая является на процессе ее законным представителем, просила суд «не ломать судьбы детей» и добавила, что ее дочь раскаялась, давала показания на следствии, признала вину.

Как ранее сообщал Следственный комитет, школьница была задержана за распространение психотропных веществ и помещена под стражу в ноябре 2018 года. В отделе информации СК уточнили, что девушка работала на один из интернет-магазинов, который занимался распространением психотропных веществ. Она делала «закладки».

Стоит отметить, что организатор и руководитель интернет-магазина по продаже психотропов, который вовлек подростков в преступный бизнес, задержан не был. По обвинению он проходит как «неустановленное лицо».

На суде в Гомеле присутствовала активистка инициативы «Матери 328» Татьяна Каневская. Она считает, что родителям подростков, которым запросили в суде такие большие сроки — 11 лет лишения свободы, не стоит молчать.

«Нужно не молчать, объединяться. Потому что опять в суде — несовершеннолетние, группа лиц, и опять «неустановленное лицо», которое и организовало этот бизнес. Надо давать таким делам огласку. Мы 20 сентября были на приеме у генерального прокурора Александра Конюка и в том числе говорили ему и об этом деле. Но он никак не отреагировал», — прокомментировала БелаПАН активистка.

Напомним, Каневская намерена баллотироваться в Палату представителей на предстоящих выборах, чтобы в числе прочих поднимать вопросы антинаркотического законодательства.