МАРТ потребовал обеспечить для всех банков возможность выплачивать пенсии и пособия

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Министерству труда и социальной защиты с предписанием в срок до 18 октября принять меры для обеспечения равного доступа всех белорусских банков к работе с выплатами пенсий, пособий и другими выплатами по государственному социальному страхованию, сообщили БелаПАН в пресс-службе Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Несмотря на то, что в Беларуси 24 действующих банка, получать пенсии и пособия в связи с достижением пенсионного возраста можно лишь в пяти из них.

Некоторые банки на протяжении нескольких лет направляли обращения в Минтруда с просьбой получить право выплаты пенсий и пособий, однако каждый раз получали отказы по тем или иным причинам.

РСПП, не сумев решить проблему путем переговоров и консультаций с Минтруда, обратился в МАРТ. В обращении отмечалось, что в статье 83 закона «О пенсионном обеспечении» не содержится никаких ограничений для банков в части права на подключение к системе пенсионного обеспечения.

Как отмечал РСПП, в законе о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции также говорится, что «государственным органам запрещается, если иное не установлено актами президента Республики Беларусь, принимать (издавать) акты законодательства, иные правовые акты, заключать соглашения, совершать иные действия, ограничивающие самостоятельность хозяйствующих субъектов, создающие дискриминационные условия деятельности для отдельных хозяйствующих субъектов, если такие акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение или устранение конкуренции и (или) причинение вреда правам, свободам и законным интересам юридических или физических лиц».

Помимо этого, до сих пор в Минтруда не разработан перечень требований к банкам по компетенциям, объемам капитала, форме собственности и прочих условиям, дающим право заключать договоры по выплате пенсий и пособий. Такая ситуация, по мнению бизнес-союзов, ущемляет права не только банков, но и пенсионеров, которые порой вынуждены после выхода на пенсию переходить на обслуживание в другой банк.

По итогам обращения МАРТ вынес Министерству труда предупреждение, предписывающее до 18 октября 2019 года уведомить банки, что позиция, изложенная ими ранее, не актуальна. А также разработать правила, обеспечивающие равный доступ банков к работе с пенсионными и другими выплатами по государственному социальному страхованию, либо принять иные меры по обеспечению равного доступа при обращении банков по данному вопросу.