«Белджи» планирует начать поставки автомобилей в 7 стран

В 2020 году «Белджи» планирует начать поставки автомобилей в Азербайджан, Армению, Казахстан, Литву, Польшу, Сербию, Украину, сообщил первый заместитель министра промышленности, и. о. гендиректора компании «Белджи» Геннадий Свидерский.

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Геннадий Свидерский отметил, что в Балканских странах есть потребность в белорусских автомобилях с двигателем класса Евро-6. В связи с этим, модель Atlas в следующем году будет модернизироваться до этого уровня, сообщает БелаПАН .

По словам руководителя, в 2020 году планируется выпустить 30—35 тыс. машин, из которых 10 тыс. будет реализовано в Беларуси, 20—25 тыс. пойдет на экспорт. Он добавил, что более точный план будет утвержден с учредителем компании в ноябре.

Свидерский также сообщил, что в этом году «Белджи» выпустила более 12 тыс. автомобилей, реализовала более 11 тыс., из них 40% — в Беларуси, 60% — в России. Он отметил, что сегодня завод выпускает 100—110 авто в смену.

Руководитель предприятия опроверг информацию о том, что цена автомобилей в Беларуси и России сильно отличается.

«Появилась информация, что в Беларуси наши автомобили дорогие, а в Смоленске — дешевые. Я официально хочу заявить: не все сайты достоверны. У нас есть в России дистрибьютор — это компания GMR, 100% собственность компании Geely, и поэтому ценовая политика нами координируется в пределах всех рынков. Поэтому сообщения, что в Смоленске можно купить процентов на 40 дешевле нашу машину, это просто обман и фальсификация. Они не являются официальными дилерами, не получают никакой поддержки. И мы уже знаем, что они уже не раз перерегистрировались для того, чтобы просто обманывать население», — подчеркнул он.