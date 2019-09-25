Молдова отказалась включать наблюдателей в миссию СНГ на выборах в Беларуси

Молдова отказалась включать своих представителей в состав миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах в белорусскую Палату представителей.

«Мы получили ноту о том, что представителей Молдовы не будет, поскольку у них есть политическое решение о неучастии в работе миссии наблюдателей от СНГ. Но по линии ЦИК, насколько мы знаем, представители Центральной избирательной комиссии Республики Молдова будут принимать участие в наблюдении», — сообщил руководитель штаба миссии, первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский.

По его словам, «очень большую заинтересованность» в наблюдении за парламентскими выборами в Беларуси в рамках миссии от СНГ проявили представители регионов России, Казахстана и ряда других стран.

Гуминский сообщил, что аккредитовано 60 членов миссии от СНГ, из них 45 наблюдают за кампанией на долгосрочной основе. Среди аккредитованных наблюдателей, по его словам, в том числе три сотрудника постоянного представительства РФ и 12 человек от Парламентского собрания Союза Беларуси и России из офиса в Москве.

Всего в наблюдении за парламентскими выборами в Беларуси миссия от СНГ планирует задействовать более 400 человек, в том числе около 50 долгосрочных наблюдателей.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.