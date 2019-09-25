Уроженец Могилевщины по ночам совершал кражи икон в церквях

Ночью 25 сентября в деревне Дубровка Добрушского района был задержан мужчина, похитивший из церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы две ценные иконы. Злоумышленник спрятал древние ценности на кладбище и ожидал такси. Однако встретил сотрудников милиции, сообщает УВД Гомельского облисполкома​.

29-летний мужчина ранее был неоднократно судим и участвовал в серии краж церковных ценностей.

В их числе похищение иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» из Свято-Екатерининской церкви в деревне Гадичево, возраст которой более 120 лет. А также кража иконы «Умягчение злых сердец» и золотых украшений из храма святителя Николая Чудотворца в деревне Ленино.

В результате расследования, проведенного сотрудниками уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно со Следственным комитетом, было обнаружено сходство с кражами из церквей на территории Брестской области. Благодаря этому удалось выйти на след злоумышленника.

По всем фактам совершения краж возбуждены уголовные дела.