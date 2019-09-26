Нормандская встреча состоится без участия США

Ближайшая встреча пройдет в традиционном формате: Украина, Россия, Германия и Франция.

Фото: пресс-служба президента Украины

«Дату саммита мы ждем, дата пока не согласована. Обращался к Трампу чтобы он присоединился к решению наших проблем, но не для того, чтобы он сейчас присоединился к нормандскому формату. Сейчас нам нужно встретиться в том формате, который есть: Украина, Россия, Германия и Франция», — передает слова Зеленского его пресс-слуба.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться до конца 2019 года.