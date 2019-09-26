Зеленский обсудил с Трампом ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили проблемы, связанные с территориальной целостностью Украины.

Источник: пресс-служба Зеленского

Об этом глава украинского государства рассказал во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров, сообщает пресс-служба Зеленского.

«Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира», — говорится в сообщении.

Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

«Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна… Хотел бы, чтобы эта „реклама“ закончилась. Мы начинаем другую историю», — подчеркнул президент Украины.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

«Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили», — сообщил глава украинского государства.