Лавров назвал отказ Беларуси размещать российскую базу неприятным эпизодом

Глава МИД России прокомментировал в Нью-Йорке отношения между своей страной и Беларусью.

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Лавров нейтрально отнесся к напоминанию о непризнании Беларусью Крыма, Абхазии и Южной Осетии. «Мы тоже не на 100% разделяем белорусские внешнеполитические установки. Это ничего не значит. (...) Что касается признания Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом, мы никого ни к чему не принуждаем. Я знаю, как обеспечивался количественный состав тех, кто признал независимость Косово, и мы никогда не будем себя так вести с нашими соседями, партнерами и союзниками», — сказал дипломат корреспонденту газеты «Коммерсант» .

Отказ нашей страны размещать российскую военную базу Лавров назвал неприятным эпизодом. «Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию», — уточнил он.

Глава МИД России добавил, что по внешней политике у сторон есть программа совместных действий. «В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать. Такого у нас больше ни с кем нет», — продолжил Лавров.

Дипломат также прокомментировал озабоченность литовского коллеги Линаса Линкявичуса углублением интеграции. «Якобы дальнейшая интеграция Москвы и Минска создает угрозу для Литвы, потому что она будет приближать Россию к литовским границам. Но, во-первых, мы и так имеем общую границу с Литвой… Но он специфический человек, давно работает. Не всем удается сохранить остроту зрения и ощущение реальности», — считает он.

Лавров заключил, что переговоры между Россией и Беларусью идут в строгом соответствии с теми договоренностями, которые заключены в Союзном договоре 1999 года. По его словам, правительства обеих стран напряженно работают по поручению президентов. В декабре должна состояться очередная встреча в верхах.