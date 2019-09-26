Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев на Донбасс

Президент Беларуси объявил, что готов взять под контроль участок украино-российской границы при условии, что на это будет согласие сторон.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу.

Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия», — сказал глава Беларуси на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал «112» .

Лукашенко сказал, будто «часто упрекал» Петра Порошенко в войне и высказал надежду, что обговорит эту тему с Владимиром Зеленским.

Президент Беларуси также отметил, что Донбасс, «а это 20% ВВП страны», должен вернуться в Украину. Он подчеркнул, что «Украина должна быть единой и неделимой».