Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев на Донбасс

/ Политика
Просмотров: 254

Президент Беларуси объявил, что готов взять под контроль участок украино-российской границы при условии, что на это будет согласие сторон.


Генерал армии Кихтенко: миротворцы Лукашенко за два месяца навели бы порядок на границе РФ и Украины

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу.

Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия», — сказал глава Беларуси на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал «112».

Лукашенко сказал, будто «часто упрекал» Петра Порошенко в войне и высказал надежду, что обговорит эту тему с Владимиром Зеленским.

Президент Беларуси также отметил, что Донбасс, «а это 20% ВВП страны», должен вернуться в Украину. Он подчеркнул, что «Украина должна быть единой и неделимой».

Сюжет: Война в Украине
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина миротворцы на Донбассе Персона: Александр Лукашенко Петр Порошенко Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Злоключения белорусских дорожников в Украине: войны конкурентов?

Злоключения белорусских дорожников в Украине: войны конкурентов?

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

Украина увеличивает закупку дизтоплива на Мозырском НПЗ

В Одессе задержали подозреваемую в поджоге белорусского завода банду

В Одессе задержали подозреваемую в поджоге белорусского завода банду

Экс-посол Украины Роман Безсмертный: я невъездной в Беларусь

Экс-посол Украины Роман Безсмертный: я невъездной в Беларусь