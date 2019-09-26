Лукашенко рассказал украинцам, как ему мешают российские чиновники-коррупционеры

На встрече с украинскими журналистами Александр Лукашенко рассказал, что белорусские производители страдают от действий чиновников-коррупционеров из России.

Глава государства напомнил, что между Беларусью и Россией нет границы, но иногда возникают «на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Российскую Федерацию».

По его словам, «это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам Российской Федерации».

Он подчеркнул, что откровенно говорит об этом Владимиру Путину, с которым, подчеркнул Лукашенко, «мы очень дружны». «И вообще у меня нет никаких проблем в отношениях с президентом России. У нас очень добрые отношения», — заявил глава государства.