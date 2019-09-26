Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике

Олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов завоевал свою очередную медаль. На этот раз в коллекцию прославленный спортсмен добавил серебро.

Белорусский тяжелоатлет стал вторым на чемпионате мира, который проходит в таиландской Паттайе.

Арямнов в весовой категории 109 килограммов в двоеборье показал результат 426 кг (198+228).

Напомним, весной этого года Андрей занял второе место на чемпионате Европы, который проходил в Грузии. Тогда он показал результат — 411 кг (190+221).