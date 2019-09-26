По стопам Шмолика: в Чехии футбольный матч обслуживал пьяный в дрова судья

«Дело» белорусского футбольного рефери Сергея Шмолика живет и процветает.

Случай пьяного судейства был зафиксирован в поединке «Бероун» и «Слани» молодежного чемпионата Чехии.

На одной из бровок «работал» Милан Шефара. Зрители, которые находились в непосредственной близости к футбольному ролю засняли действия помощника главного арбитра.

Напомним, в конце нулевых на весь мир «прославился» арбитр ФИФА Сергей Шмолик, который 5 июля 2008 года пьяным судил (в его организме экспертиза нашла 2,6 промилле алкоголя) матч «Витебск» — «Нафтан».

В итоге дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола дисквалифицировал его пожизненно.