Минэкономики хочет получить до 1 млрд долларов инвестиций из Германии

Увеличить немецкие инвестиции в белорусскую экономику до 1 млрд долларов — такая задача стоит перед двумя странами в ближайшие годы, заявил министр экономики Дмитрий Крутой 26 сентября в Минске, выступая на 10-м Дне немецкой экономики в Республике Беларусь.

По его мнению, интерес у немецкого бизнеса к Беларуси растет и его надо постоянно увеличивать. Крутой отметил, что в 2018 году объем инвестиций из Германии достиг рекордных 400 млн долларов, Германия занимает четвертое место среди стран, из которых приходят инвестиции.

В Беларуси более 300 компаний с немецким капиталом, зарегистрировано более 60 представительств немецких компаний.

«Все успешные примеры — это транснациональные гиганты, но, к сожалению, не все из них имеют конкретные производства, ограничиваются торговой деятельностью. Поэтому наша задача — в том числе ориентировать их на реализацию конкретных инвестиционных проектов», — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что растет и взаимный товарооборот: в 2018 году он достиг 3 млрд долларов.

«Для нашей страны это большие цифры. Для Германии — очень маленькие. По итогам семи месяцев текущего года цифры становятся лучше, меняется структура — уходят конъюнктурные сырьевые товары из торговой повестки и ниша заполняется товарами с более высокой добавленной стоимостью и большей степени переработки. Нас это радует, но нам надо ставить новые ориентиры и новые задачи», — сказал министр.

Он отметил ряд преимуществ для инвесторов из Германии — стабильная макроэкономическая и финансовая ситуация, наличие индустриального парка «Великий камень».

«В нем мы готовы создать субпарк для немецких компаний», — заверил министр.

Также, по его словам, успешно развивается Парк высоких технологий, а ряд немецких компаний действуют в свободных экономических зонах.

Беларусь имеет хорошие позиции в рейтингах по ведению бизнеса, в ближайшей перспективе — вступление в ВТО, заявил чиновник.

По его словам, успешно развивается сотрудничество в финансовой и банковской сфере.

«Помимо классических отраслей — промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, легкой промышленности — есть ряд приоритетных направлений, по которым мы можем существенно добавить в ближайшие годы: деревообработка, переработка отходов и возобновляемая энергетика, развитие электротранспорта, композитные материалы и ряд других сфер», — сказал Крутой.