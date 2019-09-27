В Минске в ДТП погиб 23-летний байкер

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой мотоциклист, произошло накануне вечером на перекрестке Карвата/Липковской.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, по предварительным данным, 23-летний мотоциклист ехал вдоль внутреннего кольцу МКАД со стороны улицы Карвата в направлении ГСПК «Степянка-16».

При левом повороте 23-летний водитель «Хонды Цивик» не уступил дорогу байку, в результате чего произошло столкновение.

Травмы, полученные мотоциклистом, оказались не совместимыми с жизнью — он умер на месте аварии.
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Тэги: ДТП мотоциклист Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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