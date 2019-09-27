Лукашенко: Порошенко думал, что народная любовь очень сильная и он легко переизберется

У Петра Порошенко не было шансов победить Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине. Такое мнение высказал Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ 26 сентября в Минске (запись разговора показал телеканал «Беларусь 1»).

«Перед вторым туром я отшутился, что Порошенко переизберут, но я прекрасно понимал, что шансов там практически нет. Кто бы там ни был, шансов нет, потому что такие были вещи, против которых не попрешь», — сказал Лукашенко.

По его мнению, какие-то шансы у Порошенко были бы, если бы он боролся за власть. «А он думал так: его народ украинский так крепко любит, что без всякой борьбы, пошумев на стадионе (19 апреля нынешнего года на дебатах перед вторым туром. — БелаПАН.), победить нового человека, ничем не запятнанного, можно запросто», — считает белорусский руководитель.

Лукашенко отметил, что с Порошенко обсуждал его низкий предвыборный рейтинг: «По опросам он 3% имел, и мы обсуждали эту с ним проблему. Я говорю: слушай, Петро, 3%, ты на что рассчитываешь? Никто не верил, что он выйдет во второй тур».

«Все мы, политики, отчасти шоумены. И вы тоже, журналисты. И вы, и я как-то готовимся к тому, чтобы себя как-то вести», — отметил белорусский руководитель, подчеркнув, что в свое время сам был неопытным политиком.