Лукашенко боится «получить по голове от народа»

Александр Лукашенко не понимает, почему вопросами интеграции Россия озаботилась в период проведения в Беларуси парламентских и президентских выборов.

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«Ну вот мы выстраиваем с ними отношения по этой интеграции. И я задавал вопрос российскому руководству: почему сейчас, когда у нас особый период — парламентские выборы, а в будущем году — президентские выборы? Всегда надо спокойно подходить к этим мероприятиям, чтоб не получить по голове от народа. Нет, ну вот почему именно сейчас мы взялись за совершенствование договора о союзе Беларуси с Россией?» — сказал Лукашенко в интервью украинским СМИ 26 сентября (запись беседы передана в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1»).

«Скажу искренне: я должен и вы должны их в этом плане понимать. У них не получилось с Украиной, и они считают, что Украина и власти Украины очень непорядочно обошлись по отдельным вопросам с россиянами, — заявил белорусский руководитель. — И когда они думают о Беларуси, конечно, им потерять сегодня Беларусь смерти подобно. Это еще тяжелее, чем Украина, потому что вот эти тысяча или меньше чуть тысячи километров коридор, это под 150 млн тонн грузов туда-сюда перемещается. Больше нет».

«С Украиной проблемы на юге, весь поток пошел через Беларусь, с балтийскими государствами — там дорог нету таких. И вот этот вот тысячу километров коридор. Я их тоже понимаю. Я был бы на месте Путина, я бы тоже был озабочен этой проблемой. И, конечно, они, ну, давайте прямо говорить, хотели бы привязать, гарантированно привязать Беларусь к России. Я тоже их понимаю. А как иначе? Они не могут потерять Беларусь», — убежден официальный лидер.

«Другое дело, — продолжил он, — как это делается? Вот наклонить, поставить на колени — это не со мной. И даже не с Лукашенко — это не с белорусским уже народом. Потому что появилось новое поколение, да и те люди, которые себе не могут позволить, ну, сдать Беларусь и т.д.»

«И когда мы с Владимиром Владимировичем последний раз разговаривали, опять он эту тему затеял. Говорит, если кто-то там поговаривает, на Западе, у вас, я вижу, у нас — нет у меня такой даже идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий. Это он мне сразу... Я ему говорю: я тебе благодарен, что ты неприятную для меня эту тему начал и ответил на этот вопрос», — сказал Лукашенко.