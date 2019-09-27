Что Макей заявил с трибуны ООН

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото пресс-службы МИД

Глава внешнеполитического ведомства привлек внимание к наиболее актуальным современным вызовам повестки дня человечества, среди которых назвал вопросы по обеспечению мира и безопасности, устойчивого развития, изменения климата. Представил ключевые элементы совместных действий в решении этих проблем, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Макей выразил сожаление, что «многие многосторонние механизмы ООН не работают или работают недостаточно, становясь заложниками предвзятых подходов, взаимных претензий или чрезмерных амбиций».

Министр иностранных дел подчеркнул, что для предотвращения новой глобальной войны любые конфликты должны разрешаться путем диалога, на основе основополагающих принципов международного права.

Обращаясь к теме 75-летия создания ООН, глава внешнеполитического ведомства предостерег «от соблазна превратить юбилейный саммит ООН в рядовое протокольное мероприятие» и призвал посвятить его реальному поиску решений по повышению роли ООН в урегулировании современных вызовов и угроз и восстановлении диалога и доверия.

Глава МИД привлек внимание к инициативе Александра Лукашенко о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, которая была обнародована на международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий» 3 сентября в Минске.

В контексте возрастающей роли технологий в современном мире Макей обратил внимание на другую инициативу главы белорусского государства, касающуюся формирования «пояса цифрового добрососедства» путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении международной информационной безопасности на основе цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга.

Министр иностранных дел предположил, что такие соглашения могут заложить основу для выработки международных правил ответственного поведения в виртуальном пространстве.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства также затронул проблему торговых войн, протекционизма в торговле и санкций, создания искусственных барьеров для вступления во Всемирную торговую организацию.

Макей выступил за развитие региональной интеграции. Он сообщил о проведении Беларусью в качестве председателя Евразийского экономического союза в 2020 году в Минске первого форума по Целям устойчивого развития совместно с Евразийской экономической комиссией.

В контексте борьбы с изменениями климата министр иностранных дел отметил, что запуск мотивационного механизма, предусматривающего передачу развивающимся странам передовых знаний и технологий, а также климатические инвестиции «стали бы мощным импульсом переходу к низкоуглеродной экономике».

Макей заверил, что Беларусь готова вносить свой вклад в восстановление доверия на глобальном и региональном уровнях.