В Минске проблема нехватки педиатров по-прежнему не решена

«Довольно неприятной» ситуацию с укомплектованностью педиатрическими кадрами в столице назвала главный педиатр Минска Екатерина Янущик.

«У нас выпускается достаточно специалистов. Но они отрабатывают необходимый срок и, например, уезжают за границу в поисках лучшей работы. Кроме того, в педиатрии у нас в основном работают женщины, и женщины молодые. Они уходят в декрет, и получается, что пришло десять педиатров, а осталось два», — отметила Янущик, отвечая на вопросы БелаПАН 27 сентября перед началом Минской педиатрической конференции.

Ситуация с нехваткой педиатрических кадров характерна для всех районов Минска. «Мы это учитываем, распределяя на работу молодых специалистов», — сказала главный педиатр.

Решить проблему нехватки педиатров в стране в ближайшие три-четыре года обещал бывший министр здравоохранения Валерий Малашко. Об этом он говорил журналистам на Х съезде педиатров Республики Беларусь и I перинатальном конгрессе в октябре 2018 года.